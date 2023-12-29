Ответ на изъятие активов РФ и рейтинг Путина. Темы брифинга Пескова

План ответа России на возможное изъятие ее активов в странах Запада, поддержка отечественных производителей, а также выдвижение и популярность Владимира Путина как кандидата в президенты стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле. "Сегодня спокойный день, идут спокойные рабочие встречи".

С докладом у главы государства будет гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Обсуждение пройдет "в контексте темы плоских тарифов", о ней много спрашивали граждане на прямой линии.

На праздничные и выходные дни у главы государства "запланированы некоторые мероприятия", Кремль о них своевременно сообщит.

О разработке странами G7 теоретического обоснования для конфискации активов РФ

"Никакая теория не может быть законной", "только псевдозаконной". "Такие действия в плане отъема, воровства наших активов, они будут иметь еще более пагубные последствия".

Такое решение Запада "подорвет доверие других стран": "подобные действия - они чреваты очень и очень серьезными последствиями". В частности, накладывая на РФ санкции, США и ЕС "совершенно не задумывались об эффекте бумеранга", а "сейчас он уже очевиден".

У России, "разумеется, есть" план возможных ответных действий, его составляли, "понимая непредсказуемость наших контрагентов <...> и понимая их склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе своих собственных".

"Конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги", "чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам". Россия обладает списком активов, которые может изъять в ответ на действия G7.

О поддержке российских производителей

Газета "Ведомости" сообщила, что менеджмент пивоваренной компании "Балтика" обратился к главе администрации президента Антону Вайно с просьбой защитить бренды в дружественных РФ странах. "Мы служебную переписку - вы знаете - ее никогда не комментируем".

"То, что эта тема есть <...>, это я вам могу подтвердить". "Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца".

О сборе подписей за выдвижение Путина

"Это личное дело каждого", в том числе сотрудников администрации президента. "Здесь нет места и не должно быть места никакой кампанейщине".

"Я пока не успел это сделать, но еще время есть".

О рейтинге президента

"Здесь новости особой нет: действительно, уровень поддержки президента - он постоянно высокий".

"Он стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества".

"То, что Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это тоже факт". "Много детей и молодежи поддерживают президента, являются его активными сторонниками". "Это отрадно".

О новогоднем обращении главы государства