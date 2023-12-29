29 декабря, 10:12,
обновлено 29 декабря, 10:45
Санкции в отношении России

Песков считает очевидным эффект бумеранга от санкций Запада против России

По словам пресс-секретаря президента РФ, многие европейцы и американцы задаются вопросом, правильно ли они поступили

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эффект бумеранга от западных санкций против РФ очевиден, многие задаются вопросом, правильно ли они поступили.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на $300 млрд.

"В свое время, когда европейцы и американцы заходили в такие беспрецедентные санкции против нас, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Сейчас уже он очевиден, и они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили", - сказал он. 

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