Песков считает очевидным эффект бумеранга от санкций Запада против России

По словам пресс-секретаря президента РФ, многие европейцы и американцы задаются вопросом, правильно ли они поступили

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эффект бумеранга от западных санкций против РФ очевиден, многие задаются вопросом, правильно ли они поступили.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на $300 млрд.

"В свое время, когда европейцы и американцы заходили в такие беспрецедентные санкции против нас, они совершенно не задумывались об эффекте бумеранга. Сейчас уже он очевиден, и они не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили", - сказал он.