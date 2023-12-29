29 декабря, 10:08
Новый год и Рождество

Песков сообщил, что у Путина в новогодние праздники могут быть рабочие мероприятия

По словам пресс-секретаря президента, Кремль будет о них своевременно сообщать

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует проводить рабочие мероприятия во время новогодних праздников, Кремль будет о них своевременно сообщать.

Читайте также
Ответ на изъятие активов РФ и рейтинг Путина. Темы брифинга Пескова

"У нас запланированы некоторые мероприятия на эти дни. Мы будем вас своевременно информировать. Не буду их анонсировать заранее", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о планах на праздничную неделю.

Представитель Кремля поздравил журналистов с наступающим Новым годом и поблагодарил их за работу. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовый год и РождествоПесков, Дмитрий Сергеевич