Замглавы МИД РФ Богданов и ливанский политик обсудили ситуацию в Газе

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями "по политической и социально-экономической ситуации в Ливане"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валид Джумблат обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам состоявшегося 28 декабря разговора.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке с акцентом на развитие событий в секторе Газа и вокруг него", - указали в российском дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что стороны также обменялись мнениями "по политической и социально-экономической ситуации в Ливане". "С российской стороны была подтверждена позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливанской Республики, а также настрой на поддержание активных контактов с представителями всех политических сил и этноконфессиональных общин этой дружественной арабской страны", - добавили в министерстве.