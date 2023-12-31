Небензя заявил, что РФ удивлена невнятной и безликой реакцией ООН на удар по Белгороду

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций отметил, что от структуры слышны было "только невнятные заявления" пресс-секретаря Стефана Дюжаррика

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Россия удивлена невнятной и безликой реакцией ООН на удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Нас удивляет молчание генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] по этому поводу. Вместо этого от ООН мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря [Стефана Дюжаррика], который безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить", - сказал дипломат в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода.

"Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнул Небензя.