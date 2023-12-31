30 декабря, 22:12
Военная операция на Украине

Небензя заявил, что РФ удивлена невнятной и безликой реакцией ООН на удар по Белгороду

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций отметил, что от структуры слышны было "только невнятные заявления" пресс-секретаря Стефана Дюжаррика

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Россия удивлена невнятной и безликой реакцией ООН на удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Читайте также
Не менее 21 человека погибли, больше 100 пострадали. Последствия обстрелов Белгорода ВСУ

"Нас удивляет молчание генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] по этому поводу. Вместо этого от ООН мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря [Стефана Дюжаррика], который безлико прокомментировал это словами о том, что подобные атаки следует осудить", - сказал дипломат в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода.

"Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнул Небензя. 

Теги:
РоссияНебензя, Василий АлексеевичБелгородская областьВоенная операция на Украине