Небензя заявил, что украинские власти используют методы бандеровцев

Единственное отличие в том, что теперь Киев еще обладает западным оружием, отметил постоянный представитель РФ при ООН

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Украинские власти используют методы бандеровцев, единственное отличие в том, что теперь Киев еще обладает западным оружием. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Методы, которые используют нынешние киевские стратеги, ничем не отличаются от тех, что использовали бандеровцы и прочие <...>, массово убивая москалей, евреев, поляков и самих украинцев. Только теперь у них в руках западное дальнобойное оружие <...>, и целятся он не в военные объекты, а в мирных людей", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода.

С вечера пятницы произошло несколько обстрелов Белгорода и области со стороны Вооруженных сил Украины. Последний был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства по центру города. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали 110. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. Минобороны РФ сообщило, что ПВО перехватила обе ракеты и большую часть снарядов, в противном случае последствия могли быть еще более тяжелыми.