Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский предположил, что республика больше не будет участвовать в заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на трусость и недалекость Чехии, отказавшейся от участия в заседании Совбеза ООН, созванном РФ в связи с ударами Вооруженных сил Украины по Белгороду.

"Ваша трусость и недалeкость отмечены. Предполагаем, что Чешская Республика больше не будет участвовать в заседании СБ ООН по теме [ситуации на] Украине", - написал он на чешском языке в X (ранее Twitter) в ответ на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского, что Прага не позволит России вызывать ее представителей куда-либо.

Как ранее сообщил Полянский, Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании Совбеза ООН, чтобы он объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.