Косачев заявил, что молчание Запада после обстрела Белгорода говорит о его соучастии

Вице-спикер Совета Федерации заявил, что Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе, но на деле преступление свидетельствует об агонии режима

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Молчание стран Запада, спонсирующих киевский режим, после ударов по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины означает их соучастие в преступлении. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению. Что означает - соучастие. Нынешний Киев - это преступный режим. Его нынешние союзники - спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он убежден, что цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду "Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру "стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе". Однако, на самом деле, по словам Косачева, это преступление свидетельствует о прямо противоположном. "Это не сила, а бессилие. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить "в белый свет" без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны", - подчеркнул заместитель председателя верхней палаты парламента.

Целью властей Украины, уверен сенатор, является попытка отвлечь внимание "от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся "революции достоинства". "И для Киева цель, увы, оправдывает любые средства", - добавил политик.

Косачев выразил слова соболезнования родным и близким погибших и пострадавших и пожелал жителям Белгорода стойкости.