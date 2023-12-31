Эксперт: заседание СБ ООН по Белгороду призвано проинформировать мировое большинство

Страны должны видеть, что делает киевский режим при помощи коллективного Запада, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН по обстрелу Белгорода, чтобы проинформировать о военном преступлении Киева страны мирового большинства. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Созывая подобные заседания Совета Безопасности [ООН], Россия ведет диалог не с секретариатом организации, а апеллирует ко всему мировому сообществу, в частности и к западным странам, оказывающим Киеву соответствующую поддержку. Но в первую очередь Россия апеллирует к государствам мирового большинства. Страны мирового большинства должны видеть, что делает киевский режим при помощи коллективного Запада. Вот для этого созываются подобные заседания СБ ООН", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Совбез ООН - это та площадка, на которой "необходимо заявлять о подобных преступлениях". Вместе с тем эксперт отметил, что структуры всемирной организации действительно слабо отреагировали на произошедшее в Белгороде: "Их реакция отсутствовала и была никакой".

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС отметил важность того, что в офисе генерального секретаря всемирной организации признали ответственность Киева за обстрел российского города.

"С точки зрения воздействия на мировое общественное мнение, правдивого рассказа о том, что происходит, конечно, ООН сохраняет свое значение, - обратил внимание эксперт. - Реально повлиять на происходящие события организация не может, но это не означает, что ее не стоит использовать".