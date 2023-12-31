Постпредство РФ заявило об изменении в мире восприятия украинского кризиса

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что многие западные эксперты готовы подключаться к созываемым РФ заседаниям, "чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих массмедиа они не могут"

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. В мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Отсюда, из Нью-Йорка, очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер начали осознавать многие наши коллеги по ООН. Для многих все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса, его двуличие, цинизм и избирательная слепота, которые особенно четко проявились на фоне кризиса вокруг сектора Газа", - написал он в своем Telegram-канале.

Дипломат отметил, что многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты готовы подключаться к созываемым Россией заседаниям Совета Безопасности ООН, "чтобы выразить такую свою позицию, пробиться с которой через цензуру своих массмедиа они не могут". Кроме того, Полянский сообщил, что огромное количество обращений поступает "от простых граждан США и других стран Запада, извиняющихся за свои власти и выражающих слова поддержки нашей стране".