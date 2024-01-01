Лидер "Коммунистов России" подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Сергей Малинкович пойдет на выборы с обновленной программой "10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Лидер партии "Коммунисты России", депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году в качестве кандидата от своей партии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Решение партии "Коммунисты России" выдвинуть в президенты РФ Малинковича было принято на съезде 28 декабря. Как отмечает пресс-служба партии, Малинкович "пойдет на выборы с обновленной программой "10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму", она предусматривает "победоносное завершение СВО".

"Коммунисты России" не представлены в Госдуме, поэтому Малинковичу для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже превысило 30. Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря, кандидаты от партий - не позднее 18:00 мск 1 января.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.