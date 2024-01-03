В постпредстве РФ заявили, что ОБСЕ заняла сторону Украины, не осудив удары по Белгороду

В представительстве отметили, что "Мальта и Секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты"

ВЕНА, 3 января. /ТАСС/. Руководство ОБСЕ в лице генсека Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты заняло сторону Киева, не осудив обстрелы Белгорода украинскими войсками. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале постоянного представительства РФ при организации.

"Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей. Таким образом, Мальта и Секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты", - отметили в российском постпредстве.

Накануне Шмид и министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ в 2024 году Мальты Ян Борг выступили с совместным заявлением, осудив "российские удары по Украине". При этом они не упомянули нанесенный 30 декабря украинской армией ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли 25 человек, в том числе 5 детей. Президент России Владимир Путин назвал этот обстрел терактом против мирного населения.