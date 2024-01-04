Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

Их получили главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье, летчик-космонавт Сергей Крикалев, артист балета Сергей Полунин, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, худрук театра Олега Табакова Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам российского лидера на предстоящих выборах.

"Вы первые, кто сегодня получит удостоверения доверенных лиц", - сказал Машков, заметив, что "выборы - это прежде всего общение с избирателями". "Наш кандидат - действующий президент Российской Федерации, много передвигается по стране, по регионам, общается с людьми. И в этом плотном и интенсивном графике, конечно, невозможно со всеми встретиться", - пояснил он.

По словам сопредседателя штаба, поэтому и создан институт доверенных лиц. "Поэтому и существуют доверенные лица, которым делегирована такая важная миссия - вести прямой диалог с гражданами нашей страны от имени нашего кандидата", - добавил он. Машков напомнил, что на доверенных лиц наложены и некоторые ограничения юридического характера.

Удостоверения были, в частности, вручены главному трансплантологу Минздрава России Сергею Готье, летчику-космонавту, исполнительному директору Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергею Крикалеву, артисту балета Сергею Полунину, председателю движения "Мы вместе с Россией", члену Общественной палаты РФ от Запорожской области Владимиру Рогову, руководителю АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлии Белеховой. Вручение прошло в штабе, который расположен в Гостином дворе.

В конце 2023 года ЦИК зарегистрировал список из 346 доверенных лиц Путина. Как сообщила позже пресс-секретарь штаба Александра Суворова, их общее число может составить до 600. После выхода постановления ЦИК, регистрирующего группу доверенных лиц, комиссия изготавливает для них удостоверения и передает их уполномоченному от штаба кандидата, который может вручить документы любым способом.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец, на данный момент идет сбор подписей в его поддержку. По закону самовыдвиженцы должны собрать 300 тыс. подписей, срок сдачи их в Центризбирком - до 18:00 31 января.