Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде

Постпред РФ при ООН назвал такое поведение "весьма показательным"

ООН, 11 января. /ТАСС/. Прага собиралась избежать ответственности за удары ВСУ по Белгороду боеприпасами, которые были поставлены чехами. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, которое состоялось 30 декабря 2023 года.

"Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании Совбеза 30 декабря", - сказал он.

По словам дипломата, это неудивительно, поскольку "отвечать на глазах мировой общественности" за гибель мирного населения гораздо труднее, чем укрываться "за спинами "старших товарищей" по НАТО".

"Не лучше "цивилизованных демократий" ведут себя и международные организации, которые стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева", - добавил Небензя. По его словам, никакой внятной реакции на теракт, кроме общих слов, со стороны Секретариата ООН так и не было.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал на трусость и недалекость Чехии, отказавшейся от участия в заседании Совбеза ООН, созванном РФ в связи с ударами Вооруженных сил Украины по Белгороду.

Как ранее сообщил Полянский, Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании Совбеза ООН, чтобы он объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

Белгород и область 29 и 30 декабря подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Последний удар был нанесен по центру города двумя ракетами с кассетными боеприпасами и снарядами РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, пострадали более 100, повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.