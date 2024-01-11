ЦИК РФ сформировал комиссию для дистанционного голосования на выборах президента

В состав комиссии войдут 12 человек - представители политических партий, Общественной палаты РФ и общественных палат некоторых регионов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) в ходе предстоящих выборов президента.

Согласно материалам заседания, в состав комиссии войдут 12 человек - представители политических партий, Общественной палаты РФ и общественных палат некоторых регионов. Возглавит ТИК сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

Дистанционное голосование будет впервые применено на выборах президента РФ, проголосовать онлайн смогут жители 29 регионов, включая Москву, у которой своя платформа для голосования онлайн. Всего ДЭГ охватит около 38 млн избирателей.

Чтобы проголосовать на федеральной платформе ДЭГ, избирателю необходимо подать заявление в период, который начинается за 45 дней до дня голосования и заканчивается за три дня до него (с 29 января по 11 марта).

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.