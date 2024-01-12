Рогов: ВСУ не хватает 152-мм снарядов на Запорожье после ударов по объектам ВПК в Киеве

В декабре 2023 года очевидцы сообщили о взрывах в Киеве в районе военного завода "Артем", который занимается производством боеприпасов и ракет

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку артиллерийских снарядов калибра 152 мм после серии ударов по объектам ВПК в Киеве. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В конце декабря в Киеве ударили по заводу "Артем", который производит снаряды [калибра] 152 мм советского стандарта. Это сразу сказалось - чуть больше чем через неделю резко сократилось использование артиллерии этого калибра на запорожском направлении. Эти снаряды больше ниоткуда не поставляются", - сказал он.

По словам Рогова, в 2023 году на Украине было запущено собственное производство таких снарядов, так как значительное число, остававшееся на складах стран бывшего Варшавского договора, было передано Киеву после начала СВО.

"Не прошло и двух недель, как начал ощущаться снарядный голод именно в этом узком сегменте. Интенсивность обстрелов сократилась, это связано именно с ударом по производству", - добавил собеседник агентства.

2 января в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве и окрестностях: производству ракет, беспилотников, местам ремонта военной техники, хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами. Как подчеркнули в военном ведомстве, цель удара достигнута, все объекты поражены. 29 декабря прошлого года очевидцы сообщили ТАСС, что в Киеве произошли взрывы в районе военного завода "Артем", который занимается производством боеприпасов и ракет.