Захарова: попытки использовать выборы на Тайване для давления на КНР заслуживают осуждения

По словам официального представителя МИД РФ, Россия считает остров неотъемлемой частью Китая

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Попытки некоторых стран использовать выборы на Тайване для давления на Пекин и "раскачки" ситуации в регионе контрпродуктивны и заслуживают осуждения. Москва призывает внешние силы воздерживаться от провокационных действий, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Считаем, что отношения между сторонами Тайваньского пролива - это сугубо внутреннее дело Китая. Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества. Призываем все внешние силы воздерживаться от провокационных действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность", - отметила дипломат.

Она напомнила, что позиция России по Тайваню общеизвестна, последовательна и неизменна. Она регламентирована указом президента РФ от 15 сентября 1992 года №1072 "Об отношениях между Российской Федерацией и Тайванем" и зафиксирована в основополагающих российско-китайских документах, прежде всего, в статье 5 Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.

"Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме", - напомнила Захарова.

Как отметила представитель МИД РФ, такой подход получил подтверждение и в тексте Совместной декларации России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, подписанной лидерами двух стран 21 марта 2023 года. "В ней также отмечается, что "российская сторона твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности", - резюмировала Захарова.

О выборах

Голосование на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента) проходило в субботу с 08:00 до 16:00 по местному времени (с 03:00 до 11:00 мск). С первых минут подсчета голосов Лай Циндэ вырвался вперед и с каждым часом продолжал наращивать отрыв от выступающего за диалог с Пекином кандидата от Гоминьдана Хоу Юи и председателя центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ. Спустя четыре часа после начала подсчета голосов оппозиционные кандидаты признали поражение, а Лай Циндэ объявил о своей победе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.