Захарова заявила, что Россия имеет полное право развивать диалог с КНДР

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва постоянно декларирует уважение к международному праву

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия ожидает различные спекуляции Запада в связи с визитом в Москву 15-17 января главы северокорейского МИД Цой Сон Хи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Во-первых, [ожидать] переговоров. Во-вторых, конечно, будут еще спекуляции, их будет немало. Западники все время вбрасывают историю про то, что Россия себя как-то не так опять ведет, не имеет права общаться с Северной Кореей, - сказала Захарова. - Мы имеем право делать все, что считаем нужным, с учетом того, что постоянно декларируем уважение к международному праву".

"Мы ничего не нарушаем, мы развиваем отношения в различных сферах с нашими партнерами", - подчеркнула она.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит 15-17 января Россию с официальным визитом, запланированы переговоры в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В октябре 2023 года Лавров посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Российский министр был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном.