Путин провел телефонный разговор с Моди

Президент России и премьер-министр Индии обсудили ситуацию вокруг Украины и другие темы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины и другие международные темы.

"Затронут ряд международных тем, включая ситуацию вокруг Украины", - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам состоявшейся беседы.

Путин и Моди также пожелали друг другу успехов на предстоящих в странах президентских и парламентских выборах, сообщили в Кремле.

"Владимир Путин и Нарендра Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах - президентских в России и парламентских в Индии", - говорится в сообщении.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Путин идет на них в качестве самовыдвиженца.

Парламентские выборы в Индии состоятся в апреле-мае.

О работе в БРИКС

Путин и Моди договорились, что страны будут тесно координировать позиции в БРИКС.

"В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчеркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения. По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства", - сообщили в пресс-службе Кремля.

О сотрудничестве

Путин и Моди обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере, в том числе в энергетике, транспортной отрасли и логистике.

"Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Моди с удовлетворением отметили "достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России"

Стороны договорились, что будут и далее оставаться в личном контакте.

"Условлено о продолжении личных контактов", - сообщили в пресс-службе.