Захарова назвала залогом безопасности в Красном море прекращение "силовых авантюр" НАТО

Официальный представитель МИД РФ отметила, что очередная силовая авантюра США и Великобритании в регионе, удары по Йемену привели к еще большей эскалации

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Залогом безопасного судоходства в Красном море является прекращение "бесконечных силовых авантюр" Североатлантического альянса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Очередная силовая авантюра Штатов и Великобритании в регионе, удары по Йемену привели к еще большей эскалации, - указала дипломат. - Необходимым условием для стабилизации обстановки на этой стратегически важной транспортной артерии является скорейшее прекращение кровопролития в секторе Газа, активизация усилий, направленных на комплексное политическое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе и, конечно, урегулирование йеменского кризиса через полноформатный диалог с участием всех влиятельных политических сил этой страны".

Захарова также добавила, что залогом безопасности в Красном море является "прекращение этих бесконечных силовых авантюр, которые проводят натовцы, называя себя коалициями, не имея при этом мандата Совета Безопасности, действуя вопреки международному праву".

По словам дипломата, у натовцев "плохо получаются" такие авантюры. "У них никогда за последние десятилетия не получилось, используя подобную тактику и стратегию, улучшить ситуацию, избавить людей от страданий или урегулировать кризис, - продолжила она. - Все с точностью до наоборот, и ситуация, которая сейчас развивается в регионе, уже катастрофическая, но, к сожалению, она деградирует с каждым днем". Все это происходит, как указала Захарова, "именно из-за того, что Вашингтон, Лондон и Брюссель "коллективно занимаются отрицанием собственной ответственности за очередной коллапс в регионе, а отсутствие признания собственных ошибок ведет к их повторению и усугублению".