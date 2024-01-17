Машков назвал чувственной встречу Путина с волонтерами избирательного штаба

По мнению сопредседателя штаба, президент очень хорошо провел время

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Встреча кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина с волонтерами избирательного штаба была "очень чувственной". Такое мнение в беседе с журналистами выразил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков.

"Была сегодня и встреча с ребятами, которые так его ждали, волонтеры. Это была очень чувственная встреча и мы этому очень рады", - отметил Машков.

По его мнению, Путин "провел в своем избирательном штабе очень хорошее время". "Нам удалось поговорить о наших внутренних проблемах и о том, как их решить. Он на все очень эмоционально откликнулся", - добавил Машков.