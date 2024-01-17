Посол РФ в Болгарии назвала кощунственной войну с памятниками

Элеонора Митрофанова напомнила, что в 1996 году при очередной попытке демонтировать мемориал советскому солдату-освободителю окружной суд запретил снос

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Война болгарских властей с памятниками в стране кощунственна и не имеет никаких оправданий, заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова в интервью телеканалу "Звезда", комментируя инициативу Болгарии снести памятник советскому солдату-освободителю.

"Разворачивающаяся в Болгарии война с памятниками вообще-то сама кощунственна и не имеет никаких оправданий", - сказала она.

Дипломат напомнила, что в 1996 году при очередной попытке демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "окружной суд запретил снос". "Потом Верховный суд Болгарии постановил, что этот памятник сносить нельзя, поскольку это память о Второй мировой войне", - добавила Митрофанова.

Ранее депутаты партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) внесли на рассмотрение городского совета Пловдива предложение о переносе памятника "Алеши" до конца 2024 года в Музей социалистического искусства в Софии. Они продолжают утверждать, что перемещение памятника "является моральным актом, который должен быть осуществлен в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима".

Вопрос был рассмотрен на заседании юридической комиссии, которая решила запросить у городских властей ориентировочную стоимость и оценить техническую возможность проведения работ, до получения ответов предложение из повестки дня сессии горсовета было исключено.

Акция против разрушения памятника прошла в Пловдиве. С раннего утра несколько сотен человек собрались у здания городского совета, где заседают депутаты, предложившие перенести монумент, с призывом спасти "Алешу", требованием проявить мудрость и уважение к исторической памяти. Вместе с горожанами в защиту памятника выступили депутаты парламента от Болгарской социалистической партии (БСП), представители гражданского движения "Встань, Болгария!", политического объединения "Левицата!", антифашистского движения и ряда других общественных и политических организаций.