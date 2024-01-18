Лавров заявил, что не видит смысла в совместном интервью с Блинкеном на сербской площадке

Как добавил глава МИД РФ, "серьезный разговор должен вестись не на публике"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит смысла в совместном интервью с госсекретарем США Энтони Блинкеном на сербской площадке.

Отвечая на приглашение сербского журналиста дать совместное интервью с Блинкеном на площадке сербской газеты, Лавров отметил, что не видит в этом особого смысла. "Насчет интервью у вас на вашей площадке не знаю. Я не вижу большого смысла, честно говоря. Оно не будет интересным. Оно будет из лозунгов состоять, зная выступления Тони", - подчеркнул глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Лавров добавил, что "серьезный разговор должен вестись не на публике". "Они к этому не готовы абсолютно. Не готовы во всех смыслах - ни в политическом, ни в содержательном", - резюмировал министр.