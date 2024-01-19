Госдума обратится к парламенту Франции в связи с направлением наемников на Украину

Во республике наемничество запрещено законом, напомнил председатель палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума на ближайшем пленарном заседании намерена обратиться к парламенту Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Во Франции наемничество запрещено законом. Учитывая это, тема заслуживает, чтобы депутаты Государственной думы обратились к Национальному собранию Французской Республики. Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину. <…> На ближайшем пленарном заседании Госдумы обязательно рассмотрим обращение к парламенту Франции с вышеперечисленными вопросами", - отметил он.

Володин пояснил, что в истории взаимоотношений России и Франции есть разные этапы. "Было время, когда наши деды и прадеды вместе боролись против фашизма. Но сегодня, как оказалось, наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине. Знают ли граждане Франции и депутаты, представляющие их интересы, об этом?", - добавил председатель Госдумы.

Ближайшее пленарное заседание Госдумы запланировано на 23 января.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ТАСС, что посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД РФ.