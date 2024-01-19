Слуцкий: Россия достаточно сильна, чтобы провести выборы президента во время СВО

Лидер ЛДПР отметил, что его предвыборная кампания будет формироваться во время посещения регионов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Россия достаточно сильна и сможет провести выборы в период специальной военной операции. Такое мнение выразил кандидат в президенты РФ от либерал-демократов Леонид Слуцкий, который в пятницу встретился со студентами Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова.

"Сегодняшняя Россия достаточно сильная, чтобы провести положенные президентские выборы. <…> Нам не нужно ничего переносить, все по плану", - сказал Слуцкий.

Слуцкий отметил, что его предвыборная кампания будет формироваться во время посещения регионов России. "Мы ездим, встречаемся с разными людьми, и программа формируется", - объяснил он.

В начале января ЦИК РФ официально зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты РФ.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.