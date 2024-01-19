МИД РФ: Россия ожидает, что французы осознают ответственность за гибель людей на Украине

Как отметили в ведомстве, наращивание Парижем поставок оружия Киеву провоцирует эскалацию боевых действий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что французская общественность поймет масштабы вовлечения Франции в конфликт на Украине и ее ответственность за гибель людей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам вызова посла Франции Пьера Леви в дипведомство.

"Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями", - отметили в МИД.

Как добавили в ведомстве, Леви заявлено, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа. "Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что ведение Западом, включая Францию, "войны по доверенности", неуклонное наращивание поставок киевскому режиму "провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают ее в соучастника военных преступлений киевского режима". "Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями", - заключили в дипведомстве.

Французский посол был вызван в МИД России из-за уничтожения наемников республики в Харькове.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в этом городе, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены.