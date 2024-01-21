МИД РФ назвал атаку ВСУ на Донецк терактом против мирного населения России

В ведомстве отметили, что все причастные и ответственные за атаку на город понесут наказание

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке Соединенных Штатов Америки и их сателлитов на Донецк представляет собой террористический акт против мирного населения России, причастные и ответственные за это понесут неотвратимое наказание. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении в связи с обстрелом ВСУ рынка в Донецке.

"Неонацистский киевский режим при поддержке США и их сателлитов вновь совершил варварский террористический акт против мирного населения России", - указали в ведомстве.

"Следственный комитет России оперативно начал расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на нашей земле понесут неотвратимое наказание", - добавили в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия категорически осуждает этот "вероломный удар по гражданскому населению". В МИД РФ отметили, что "безудержное стремление Запада нанести России стратегическое поражение руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим ко все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления". "Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта. Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", - указали в министерстве.

В российском дипведомстве обратили внимание, что террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами. "Очевидна необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма", - добавили в МИД РФ.

В воскресенье ВСУ совершили обстрел рынка в Донецке. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. В результате обстрела, по последним данным, 25 человек погибли, еще 20 пострадали.