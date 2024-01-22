Фадеев призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку

Глава СПЧ направил обращения верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в международные организации с призывом осудить удар ВСУ по Донецку 21 января. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Фадеев направил обращения верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза.

"Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей. Просим использовать ваше влияние и всевозможные средства для воздействия на официальный Киев в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - цитирует канал письмо главы СПЧ.

Фадеев отмечает, что продуктовый рынок - многолюдный центр жилого района, где в воскресный день бывает огромное количество мирных жителей. "Боевики целенаправленно выпустили 19 артиллерийских снарядов по торговому объекту, в результате чего 28 человек погибли, множество получили ранения, в том числе, дети. Данный факт вызывает особое возмущение, так как свидетельствует о намеренном нарушении Украиной правил и обычаев ведения войны", - говорится в обращении.

В обращении отмечено, что "украинским военным прекрасно известно о том, что на рынке "Меркурий" не размещено никаких военных средств или вооружений".