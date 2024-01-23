В Госдуме может пройти расширенный правчас с вице-премьерами и министрами

В нем могут принять участие вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, а также главы Минстроя и Минэнерго Ирек Файзуллин и Николай Шульгинов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Расширенный правительственный час с участием вице-премьеров РФ Марата Хуснуллина, Александра Новака может пройти в Госдуме. Также в нем могут принять участие глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Об этом заявил первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев в ходе заседания фракции.

"Вы знаете, что, к сожалению, перенесли правчас с Хуснуллиным. Но вчера на совете Володин сказал, что якобы они планируют расширенный правительственный час, на котором будет Хуснуллин, Новак, министр ЖКХ и министр энергетики", - сказал он.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил журналистам, что правчас с участием Хуснуллина, который планировался в Госдуме на 24 января, перенесен на более позднее время. Предполагалось, что темой обсуждения на правчасе будет ход реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.