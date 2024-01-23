Путин сообщил о постоянном диалоге с ас-Сиси по Палестине

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси регулярно общаются, в том числе обсуждают ситуацию вокруг Палестины.

"В целом мы с господином ас-Сиси находимся в постоянном контакте. В прошлом году встречались в ходе второго саммита Россия - Африка. Регулярно обсуждаем все наиболее значимые для наших стран вопросы международной и региональной повестки. В частности, обмениваемся мнениями и согласовываем позиции в связи с трагическим развитием ситуации в палестино-израильском конфликте. Решаем вопросы гуманитарного характера", - сказал российский лидер, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эд-Дабаа".