Заявления о включении в список избирателей по местонахождению начнут принимать 29 января

Как уточнила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, москвичи могут обратиться в любой МФЦ "Мои документы", а также подать заявление в территориальную избирательную комиссию или через портал "Госуслуги"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Избиратели смогут с 29 января по 11 марта подать заявление о смене участка для голосования на выборах президента РФ, которые состоятся 15-17 марта. Об этом сообщила в ходе заседания глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Уже в понедельник, 29 января, начнет работу "Мобильный избиратель" - механизм, благодаря которому любой избиратель сможет проголосовать там, где ему будет удобнее вне зависимости от регистрации по месту своего жительства. С 29 января по 11 марта каждый, кто в дни голосования 15-17 марта будет находиться за пределами своего избирательного участка, населенного пункта и даже региона, может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав наиболее подходящий ему избирательный участок", - сказала Кириллова.

Она уточнила, что москвичи могут обратиться в любой МФЦ "Мои документы", а также подать заявление в любую территориальную избирательную комиссию или через портал "Госуслуги". В период c 6 по 11 марта для избирателей появится дополнительная возможность подать заявление в любую участковую избирательную комиссию.

Ранее в ЦИК сообщили, что в Москве на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут без бумажного бюллетеня проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в Москве. Таким избирателям необходимо подать за три дня до первого дня голосования заявление с использованием механизма "Мобильный избиратель". При этом с помощью терминалов электронного голосования они смогут проголосовать на любом участке, а бумажным бюллетенем только на том участке, который был указан в заявлении по "Мобильному избирателю".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди").