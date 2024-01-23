Лавров: РФ тревожат заявления Израиля, отрицающие двугосударственное решение конфликта

Министр иностранных дел России также обратил внимание на "размытые заявления руководства Госдепа на этот счет"

ООН, 23 января. /ТАСС/. Россию тревожат заявления руководства Израиля, которые ставят под сомнение двугосударственную формулу решения конфликта с Палестиной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Еще один ключевой фактор - незыблемость двугосударственной формулы палестино-израильского регулирования и императив ее скорейшей реализации, - сказал он. - Нас крайне тревожит заявление израильского руководства, ставящее эту формулу под сомнение".

Лавров также обратил внимание на "размытые заявления руководства Госдепа на этот счет". "Не хотелось бы, чтобы Вашингтон в очередной раз полагался на свою якобы эффективную, а на деле абсолютно провальную двустороннюю дипломатию, надеясь как-то утрясти перед ноябрьскими выборами выгодные для себя параметры ближневосточного регулирования, совершенно не заботясь о долгосрочных последствиях", - указал министр.