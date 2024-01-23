Диалог с США, агония Киева и цена резолюций против РФ. О чем Лавров говорил в Нью-Йорке

Москва готова вести диалог с теми, кто заинтересован в прекращении использования Украины в качестве оружия против РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом разговор с Вашингтоном едва ли удастся - что при нынешней администрации, что в случае победы на выборах президента Дональда Трампа.
Лавров находится сейчас в Нью-Йорке. Министр участвует в мероприятиях по линии ООН, также он дал интервью американской телекомпании CBS.
ТАСС собрал ключевые заявления российского министра.
О политическом диалоге с США
- Нынешняя администрация США "не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог" с Россией. Исключение - технические вопросы работы дипломатов.
- Ситуация бы не изменилась при избрании президентом Дональда Трампа, поскольку разрушать российско-американские отношения "начал президент Джордж Буш - младший", приняв решение о об одностороннем выходе США из Договора по ПРО.
- В США проигнорировали "огромные проявления доброй воли, продемонстрированные [Владимиром] Путиным во время его первых двух сроков у власти [на посту президента]". Те, кто думал, что будут "держать его у себя в кармане", в результате "просчитались во всем".
- США демонстрируют обостряющийся "комплекс безнаказанности" и "комплекс превосходства", при этом "текущее поколение американских политических деятелей не вынесло ни единого урока из неприемлемой политики, которую Соединенные Штаты начали продвигать после распада Советского Союза".
О позиции Запада
- Российская сторона знает, какими методами США, Великобритания и некоторые страны Европы собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генеральной Ассамблее ООН.
- Тем не менее Москва готова выслушать "всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной". Речь идет о "прекращении западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России".
О переговорах по Украине
- На сегодняшний день "подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно", что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, "препятствующим поиску путей мирного урегулирования".
- Россия всегда подчеркивала, что "при любом серьезном предложении" будет готова к обсуждению. Но все "мирные планы", с которыми "по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков".
- "Печально, что Секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном "копенгагенском формате". Все эти формулы - "путь в никуда". Стоит прислушаться к российской позиции, "пока еще есть время".
О положении Киева
- Киевский режим "выживает только благодаря западным подачкам". Большинство жителей Украины начинают понимать, что их истинным врагом является текущее руководство, которое "насаждает ложь о России и отменяет общую историю". Киев находится в "агонии" и не способен "добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине - "это гарантия создания новых рабочих мест в США, словно речь не о финансировании войны, уже унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а некоем прибыльном бизнес-проекте".
- Причины, по которым Запад выбрал такую стратегию очевидны: "Не теряя жизни собственных солдат, Запад руками украинцев ведет войну с Россией".
Об СВО
- Россия начинала специальную военную операцию "не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы". Москва была вынуждена выступить против "зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима", не пожелавшего "отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев".
- Если Украина остановит боевые действия, "свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах <...> и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы". Интересов "украинского народа в войне против России как не было, так и нет".
- Большинство стран Евросоюза продолжают выполнять "приказы Вашингтона" о поставках оружия киевскому режиму, который "безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам" в России. При этом власти в Киеве "перепродают часть поставленного Запада оружия на черном рынке" в стремлении "максимально нажиться на конфликте". Эта "скандальная ситуация" достигла таких масштабов, что "замалчивать ее уже не получается".
О ситуации на Ближнем Востоке
- Нападению ХАМАС на территории Израиля нет никакого оправдания, но "этот гнев будет повторяться, все больше и больше поколений будут чувствовать себя отвергнутыми". Пока не создадут палестинское государство, в арабском и мусульманском мире будет возникать "все больше и больше жестокости".