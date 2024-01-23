Диалог с США, агония Киева и цена резолюций против РФ. О чем Лавров говорил в Нью-Йорке

Москва готова вести диалог с теми, кто заинтересован в прекращении использования Украины в качестве оружия против РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом разговор с Вашингтоном едва ли удастся - что при нынешней администрации, что в случае победы на выборах президента Дональда Трампа.

Лавров находится сейчас в Нью-Йорке. Министр участвует в мероприятиях по линии ООН, также он дал интервью американской телекомпании CBS.

ТАСС собрал ключевые заявления российского министра.

О политическом диалоге с США

Нынешняя администрация США "не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог" с Россией. Исключение - технические вопросы работы дипломатов.

Ситуация бы не изменилась при избрании президентом Дональда Трампа, поскольку разрушать российско-американские отношения "начал президент Джордж Буш - младший", приняв решение о об одностороннем выходе США из Договора по ПРО.

В США проигнорировали "огромные проявления доброй воли, продемонстрированные [Владимиром] Путиным во время его первых двух сроков у власти [на посту президента]". Те, кто думал, что будут "держать его у себя в кармане", в результате "просчитались во всем".

США демонстрируют обостряющийся "комплекс безнаказанности" и "комплекс превосходства", при этом "текущее поколение американских политических деятелей не вынесло ни единого урока из неприемлемой политики, которую Соединенные Штаты начали продвигать после распада Советского Союза".

О позиции Запада

Российская сторона знает, какими методами США, Великобритания и некоторые страны Европы собирают голоса в поддержку антироссийских резолюций на Генеральной Ассамблее ООН.

Тем не менее Москва готова выслушать "всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной". Речь идет о "прекращении западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России".

О переговорах по Украине

На сегодняшний день "подавляющему большинству неангажированных экспертов совершенно очевидно", что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, "препятствующим поиску путей мирного урегулирования".

Россия всегда подчеркивала, что "при любом серьезном предложении" будет готова к обсуждению. Но все "мирные планы", с которыми "по-прежнему тщетно носится киевский режим и его хозяева, к миру не имеют никакого отношения и служат лишь прикрытием для продолжения войны и выкачивания денег из западных налогоплательщиков".

"Печально, что Секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном "копенгагенском формате". Все эти формулы - "путь в никуда". Стоит прислушаться к российской позиции, "пока еще есть время".

О положении Киева

Киевский режим "выживает только благодаря западным подачкам". Большинство жителей Украины начинают понимать, что их истинным врагом является текущее руководство, которое "насаждает ложь о России и отменяет общую историю". Киев находится в "агонии" и не способен "добиться продиктованной ему задачи по нанесению стратегического поражения России".

Госсекретарь США Энтони Блинкен акцентирует внимание на том, что продолжение помощи Украине - "это гарантия создания новых рабочих мест в США, словно речь не о финансировании войны, уже унесшей сотни тысяч жизней на Украине, а некоем прибыльном бизнес-проекте".

Причины, по которым Запад выбрал такую стратегию очевидны: "Не теряя жизни собственных солдат, Запад руками украинцев ведет войну с Россией".

Об СВО

Россия начинала специальную военную операцию "не против Украины и не против украинского народа, с которым нас по-прежнему связывают братские узы". Москва была вынуждена выступить против "зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима", не пожелавшего "отказаться от войны против своих же граждан на юге и юго-востоке Украины и от политики тотальной дискриминации русскоязычных украинцев".

Если Украина остановит боевые действия, "свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить как скот на улицах <...> и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы". Интересов "украинского народа в войне против России как не было, так и нет".

Большинство стран Евросоюза продолжают выполнять "приказы Вашингтона" о поставках оружия киевскому режиму, который "безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам" в России. При этом власти в Киеве "перепродают часть поставленного Запада оружия на черном рынке" в стремлении "максимально нажиться на конфликте". Эта "скандальная ситуация" достигла таких масштабов, что "замалчивать ее уже не получается".

О ситуации на Ближнем Востоке