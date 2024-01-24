Лавров подчеркнул императив соблюдения сотрудниками ООН принципов беспристрастности

Министр иностранных дел России и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отметили важность дальнейшего укрепления центральной роли сообщества в глобальной политике

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Лавров также особо подчеркнул императив неукоснительного соблюдения всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с Уставом Организации", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, Лавров и Гутерриш подчеркнули важность укрепления центральной роли ООН в глобальной политике и обсудили сотрудничество РФ с Организацией. "Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня", - указали в МИД РФ.

"С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов", - добавили в МИД России.