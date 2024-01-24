Песков заявил об иммунитете российского общества к провокациям

По словам пресс-секретаря президента, правоохранительные органы четко реагируют на любые призывы к незаконным действиям

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российское общество обладает иммунитетом к провокациям, а правоохранительные органы четко реагируют на любые призывы к незаконным действиям. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя волнения в Якутии, где через соцсети начали призывать к незаконным акциям.

Правоохранители расследуют убийство одного из жителей Якутии, которое, по предварительным данным, совершил получивший российское гражданство приезжий. Глава региона Айсен Николаев призвал жителей региона не реагировать на провокации и призывы в соцсетях проводить незаконные акции.

"Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции", - ответил Песков на вопрос о ситуации с акциями в Якутии.

Суд уже арестовал обвиняемого в убийстве, дело поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Власти Якутии начали усиливать меры общественной безопасности и профилактики правонарушений, а также работу с мигрантами.