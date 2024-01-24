Иммунитет к провокациям, согласование кандидатов и Швеция в НАТО. Темы брифинга Пескова

Иммунитет российского общества к провокациям, как, например, в Якутии, процесс регистрации кандидатов на выборах президента РФ, а также одобрение Турцией заявки Швеции в НАТО стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Владимир Путин работает в Кремле. В середине дня состоятся российско-чадские переговоры: он примет президента переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно, пройдут переговоры на уровне делегаций, затем руководители стран продолжат переговоры в формате рабочего завтрака.

Далее у Путина "намечены различные контакты, рабочие встречи", они будут непубличными.

Об иммунитете к провокациям

У российского общества, "безусловно, есть определенный иммунитет" к провокациям вроде призывов к незаконным акциям в Якутии после убийства местного жителя натурализовавшимся приезжим.

"Когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции".

О сборе подписей Борисом Надеждиным

"Мы не рассматриваем его как соперника", несмотря на активный сбор подписей кандидатом от "Гражданской инициативы".

"Совершенно не нужно ни с кем согласовывать [выдвижение кандидатом]. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить". "Есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента".

О кадровом резерве

Участники спецоперации на Украине, которые посчитают, "что их призванием является государственная служба, [работа] в крупных государственных компаниях, региональных властях, те, кто пожелают пройти необходимые программы совершенствования своих знаний, обучение, конечно же, войдут" в кадровый резерв.

Система кадрового резерва - это "живой организм", который "адаптируется под постоянно меняющиеся потребности времени". Конкурсы и форматы повышения квалификации дают "свои результаты".

Об авиакатастрофе Ил-76

"Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться".

О французских наемниках на Украине

"Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники".

В Кремле обратили внимание на заявления властей Франции, что те "ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине".

"Считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие в во многом преступных деяниях киевского режима".

Об одобрении Турцией вступления Швеции в НАТО