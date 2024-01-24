Захарова заявила, что Зеленский ведет Украину к страшному финалу

Официальный представитель МИД РФ сравнила президента Украины с классическим наркобароном из американских фильмов, который губит своих же людей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ведет свою страну к страшному финалу, и сравнила его с классическим наркобароном из американских фильмов, который без разбора губит своих же людей.

"Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием "Проект Украина", - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с горами кокаина и хаотичной стрельбой, в результате которой в кровавой бойне гибнут свои же. Зеленский исполняет эту роль качественно, как будто отрабатывая подаренную Шоном Пенном (американский актер и режиссер - прим. ТАСС) статуэтку Оскара".