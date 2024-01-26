Путин заявил, что удар по Ил-76 был нанесен ПВО Украины

По словам президента РФ, "дружеский огонь" российских военных невозможен благодаря техническим особенностям и системе "свой - чужой"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины, так как "дружеский огонь" российских военных невозможен благодаря техническим особенностям и системе "свой - чужой", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через две-три минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система "свой - чужой", и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой", - сказал он на встрече в Санкт-Петербурге со студентами - участниками СВО.