В МИД РФ заявили, что не бросят военнопленных, несмотря на срыв Киевом обмена

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что в подобных вопросах не стоит полностью доверять украинской стороне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия не бросит своих военнопленных, несмотря на срыв Киевом обмена из-за атаки на военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Никто не снимает [вопрос о возвращении пленных] в связи с вот этой трагедией. Мы не снимаем вопрос, что ребята, находящиеся в плену, что мы их бросим и не будем за них бороться", - сказал он.

Мирошник отметил, что не стоит полностью доверять украинской стороне в подобных вопросах. "Любая информация, передаваемая им, она может быть использована во вред", - подытожил дипломат.