Лаврентьев сообщил, что РФ пока не ведет диалог с США по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию пояснил, что контакты поддерживаются только между командующим российской группировкой в арабской республике и командованием международной коалиции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не поддерживают диалог по Сирии. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Никак [не поддерживают диалог по Сирии], но механизм деконфликтинга между РФ и США в Сирии действует. Контакты поддерживаются, но только по линии этого механизма между командующим нашей группировкой в Сирии и командованием так называемой международной коалиции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лаврентьев заявлял, что Россия может восстановить диалог с США по Сирии, если Вашингтон продемонстрирует соответствующую готовность. Он также указывал, что все контакты между странами были приостановлены по инициативе американской стороны.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.