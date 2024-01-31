ЦИК официально прекратил участие Бабурина в выборах президента РФ

Лидер партии "Российский общенародный союз" ранее снял свою кандидатуру

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании официально прекратил участие в выборах президента РФ лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, который ранее снял свою кандидатуру.

Как сообщил на заседании член ЦИК РФ Константин Мазуревский, в комиссию во вторник поступило заявление Бабурина, "в котором он снимает свою кандидатуру с выборов президента". "Участие в выборах - это конституционное право, оно является свободным и добровольным. Поэтому право кандидата подать такое заявление корреспондирует нашу обязанность признать Сергея Николаевича Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ", - сказал он.

"Коллеги, мы уважаем право выдвинутого кандидата на принятие такого решения, на выраженную им политическую позицию и повод, почему он это сделал", - отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Комиссия поддержала соответствующее постановление единогласно.

Во вторник Бабурин доставил в ЦИК 19 коробок с подписными листами, после чего сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов. Он также призвал объединиться вокруг кандидата на главный пост страны, действующего президента РФ Владимира Путина.

К настоящему моменту ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова ("Новые люди") и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец). 28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, сейчас они находятся на стадии проверки. Выдвиженец от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов и кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин представили подписи в среду. 31 января свои подписи и документы в ЦИК также планируют представить самовыдвиженцы-блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. О прекращении борьбы ранее заявила выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова.