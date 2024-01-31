Песков сообщил о продолжении расследования катастрофы Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не может уточнить, на каком этапе находится этот процесс

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следствие по делу о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинской ракетой, продолжается, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу подтвердить, что расследование продолжается", - заявил представитель Кремля на брифинге, но отметил, что не может уточнить, на каком этапе находится этот процесс.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит над территорией Белгородской области 24 января. На его борту были 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, направлявшихся на обмен. Все они погибли. В Минобороны РФ случившееся назвали терактом, ответив, что Киев знал о перевозке украинских граждан. По предварительным данным, удар по самолету был нанесен зенитными ракетами из Харьковской области.