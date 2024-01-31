Захарова: РФ будет жестко реагировать на любые недружественные выпады со стороны Японии

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия будет жестко реагировать с помощью всех имеющихся средств на любые новые выпады со стороны властей Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На любые новые враждебные выпады японских властей РФ и впредь будет реагировать максимально жесткими, чувствительными для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств", - сказала она на брифинге.

РФ не намерена вести с Японией переговоры о заключении мирного договора с учетом недружественного курса Токио, прокомментировала Захарова заявления Кисиды.