МИД РФ: Киев не стал приостанавливать обмены пленными после атаки на Ил-76

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, "произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику таких обменов или вовсе от нее отказаться"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ситуация с Ил-76 вызвала опасения, что Киев может воспользоваться ситуацией и приостановить практику обменов военнопленным, Москва констатирует, что этого не произошло. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Передача удерживаемых лиц должна была состояться 24 января, однако была сорвана режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, отдавшим приказ об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76, перевозившего украинских военных для обмена. Произошедшая трагедия вызвала опасения, что Киев воспользуется ситуацией, чтобы приостановить на неопределенное время практику таких обменов или вовсе от нее отказаться. Констатируем, что этого не произошло", - отметила она.