Постпредство РФ: Россия после решения суда ООН ждет извинений от тиражирующих клевету

Заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Мария Заболоцкая отметила, что ложные утверждения были взяты за основу "годами принимавшихся голосами стран Запада в Генеральной Ассамблее резолюций"

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия ждет извинений от тех, кто годами тиражировал клевету в ее адрес, после того, как Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины. Об этом заявила в среду заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая.

"Сегодня Международный суд отклонил практически все претензии Украины к России о якобы нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Это было сделано несмотря на колоссальное политическое давление на Суд. <...> Ждем от всех, кто годами тиражировал клевету, извинений перед Россией и гарантий неповторения. Исходим из того, что ни одно уважающее международное право государство впредь не проголосует за клеветнические резолюции Генеральной Ассамблеи", - говорится в комментарии Заболоцкой. Его опубликовал в Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Заболоцкая отметила, что своим решением Международный суд ООН "установил ложность заявлений Украины и ее западных кураторов, а также проплаченных НПО о якобы проводимой Россией в Крыму политике дискриминации крымских татар и украинцев". "Годами повторяемые мантры о дискриминации крымских татар, якобы воспрепятствовании изучению крымско-татарского языка, применении незаконных правоохранительных мер, разрушении культурного наследия, оказались, мягко выражаясь, враньем", - подчеркнула она.

Дипломат обратила внимание на то, что эти ложные утверждения были взяты за основу "годами принимавшихся голосами стран Запада в Генеральной Ассамблее резолюций, а также заявлений некоторых должностных лиц ООН". "Международному сообществу стоит задуматься о том, какие меры следует принять, чтобы группа государств не могла злоупотреблять площадкой Генеральной Ассамблеи для распространения клеветы, и какие меры должны приниматься в случае, когда наличие клеветы в решении Генеральной Ассамблеи было установлено", - заключила она.