Дума обсудит обращение к Конгрессу США из-за крушения Ил-76

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что экспертиза доказала, что самолет сбили американским зенитным ракетным комплексом Patriot

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект обращения палаты к Конгрессу США в связи с использованием американского зенитного ракетного комплекса Patriot при атаке на российский самолет Ил-76 с украинскими пленными. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Государственная дума сегодня рассмотрит обращение к Конгрессу США. Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт, - написал Володин. - Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot".

Он подчеркнул, что конгрессмены США "должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом [США Джо] Байденом". По его словам, киевский режим с помощью оружия Запада совершает преступления против мирных граждан. Как отметил Володин, это нужно остановить.

Спикер Госдумы подчеркнул, что, сбив российский самолет, украинский президент Владимир Зеленский "уничтожил своих солдат, которые должны были вернуться домой". В авиакатастрофе также погибли российские пилоты, которые осуществляли гуманитарную миссию по обмену военнопленными, добавил Володин.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Ил-76 с украинскими пленными сбила американская система Patriot. По его словам, это уже точно установлено. Ранее Володин поручил депутатам Госдумы подготовить проект обращения палаты к парламентариям стран, чьи ракеты могли быть задействованы в атаке на российский самолет Ил-76.