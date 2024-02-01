Косачев видит признаки оздоровления международного правосудия в решении суда в Гааге

По словам вице-спикера Совфеда, делать окончательные выводы о беспристрастности Международного суда ООН еще рано

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Международный суд ООН, отклонивший большую часть претензий Украины к России по иску 2017 года, продемонстрировал признаки оздоровления международного правосудия, однако делать окончательные выводы о его беспристрастности еще рано. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Затея украинцев использовать Международный суд ООН в политических целях провалилась. Судьи в Гааге, вынося решение по иску Украины против России, продемонстрировали некоторые признаки оздоровления международного правосудия", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что суд рассматривал события 2014-2017 гг на предмет соответствия двум конвенциям ООН - о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

По мнению Косачева, к сильным сторонам решения можно отнести то, что применительно к статусу Крыма в тексте решения судьи не использовали термин "оккупация". "Эта формулировка встречается в решении в контексте анализа украинских требований, однако сами судьи предпочли избежать подобных оценок. Также судьи единожды использовали в решении официальное название боевых действий - "специальная военная операция" России. Безусловно, вопросы терминологии важны, это говорит об определенном правовом восприятии реальности", считает политик.

Кроме того, суд не установил, что Россия нарушила обязательство по обеспечению доступности образования на украинском языке в Крыму, обратил внимание вице-спикер Совфеда. "Суд подтвердил правомерность запрета Меджлиса крымских татар (признан экстремистской организацией на территории России) с точки зрения обязательств России по Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Этот вывод важен с точки зрения признания нашей юрисдикции на полуострове", - подчеркнул он.

Слабые стороны решения

Косачев обозначил и слабые стороны решения Международного суда. В частности, "игнорирование английской правовой доктрины "нечистых рук", на чем настраивала Россия". "Считаю важным еще раз повторить эти аргументы. Украина пришла в суд с "нечистыми руками", а значит, не может требовать правовой защиты", - отметил сенатор.

Он констатировал, что "руки Украины стали грязными", в связи с тем, что Киев не выполнил комплекс мер, предусмотренных Минскими соглашениями, обстреливал жилые районы и применял оружие неизбирательного действия против гражданского населения на востоке Украины, а также потому что "придерживается лицемерного подхода в своей интерпретации и применении международных конвенций".

"Тем не менее признаки оздоровления имеют место. Окончательные выводы в отношении беспристрастности суда делать рано - в его производстве находится другой иск Украины, который касается событий 24 февраля 2022 года и где Россию обвиняют в геноциде. Так что основные юридические баталии еще впереди", - заключил заместитель председателя Совета Федерации.

Ранее Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к РФ в рамках иска о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданного 16 января 2017 года. В рамках этого дела украинская сторона применительно к конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась представить ситуацию так, как будто ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Россия финансировала их, в том числе путем поставок вооружения. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина утверждала, что в Крыму якобы проводится целенаправленная кампания расовой дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона отвергала все предъявляемые обвинения.

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Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение "Меджлис крымско-татарского народа" признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.