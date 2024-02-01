Косачев: ЕС решением о помощи Киеву еще раз доказывает свою несамостоятельность

По словам вице-спикера СовФеда, также это говорит о превращении Евросоюза в "экономический довесок НАТО"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Евросоюза о выделении Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года в очередной раз доказывает несамостоятельность этого объединения и его превращение в "экономический довесок НАТО". Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что своим решением по 50 млрд для Киева "ЕС проявляет лидерство и ответственность в вопросе поддержки Украины", чем на 100% противоречит реалиям: именно этим решением Брюссель еще раз доказывает превращение Евросоюза в экономический довесок НАТО и несамостоятельную фигуру с дисциплиной в духе социалистического СЭВ [Совета экономической взаимопомощи]", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он полагает, что "повышая ставки" и "подчиняя свою судьбу исходу противостояния на Украине", Брюссель совершил стратегическую ошибку, "поскольку дал прекрасный повод для шантажа со стороны Киева". "Но Брюссель уже не может отказаться от лжи, предназначенной для недовольных европейцев, которые все меньше доверяют своим элитам. Судьба ЕС не зависит от исхода СВО. От него зависят судьбы политиков, совершивших стратегические ошибки, которые привели к внутренним кризисам", - уверен Косачев.

Парламентарий также добавил, что в победу Украины верит меньшинство, отметив, что в Германии это лишь каждый десятый гражданин. "А потому помощь Украине на ведение войны - это не инвестиция в безопасность Европы, а исключительно средства на продолжение кровопролития с очевидным исходом. И это уже не просто ошибочная инвестиционная стратегия, а кровь на руках европейских политиков", - подчеркнул вице-спикер СФ.

По его словам, интрига была не в том, сможет ли Венгрия снова заблокировать соглашение о выделении помощи киевскому режиму, "а в том, какими именно средствами ему выкрутят руки". "Брюсселю было важно, чтобы под решением стояли все подписи. Формально часть пожеланий Венгрии учли: будут ежегодные дискуссии по траншам, а также возможность через два года пересмотреть их. Однако уже понятно, что голос венгерского политика утонул в брюссельской "демократии". И это - важный симптом о ее состоянии в целом", - констатировал политик.