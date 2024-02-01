МИД РФ: БАПОР может прекратить работу из-за отмены финансирования Западом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини в ходе телефонного разговора с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым заявил, что из-за отмены финансирования Западом агентство может прекратить работу.

"В последние дни целый ряд западных доноров (15 стран) объявили о приостановке выделения или отказе от предоставления дополнительных обещанных средств агентству. "Заморозка" финансирования произошла в связи с подозрениями Израиля о причастности или участии 12 сотрудников БАПОР в атаке ХАМАС 7 октября 2023 года", - указывается в сообщении МИД РФ.

"Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини сообщил о незамедлительно принятых мерах по расследованию и выяснению всех обстоятельств произошедшего, заверил, что в случае подтверждения подозрений все виновные будут наказаны. Одновременно было подчеркнуто, что если доноры не пересмотрят свое решение, вся деятельность агентства, в том числе в охваченном гуманитарной катастрофой секторе Газа, будет полностью прекращена, - добавили в МИД РФ. - Подчеркнуто, что подозрения в отношении 12 сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей ооновской структуры (персонал агентства в Газе насчитывает 13 тыс. человек) и почти 6 млн палестинцев на ОПТ и в соседних арабских странах".