Мишустин заявил о готовности РФ помочь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Премьер-министр РФ выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия готова оказать помощь Киргизии с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ в Бишкеке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty 2024.

"К сожалению, сегодня в форуме не принимает участие наш коллега, наш товарищ, премьер-министр Киргизии - в связи с аварией на ТЭЦ в Бишкеке. Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь по ликвидации этого происшествия", - сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что премьер Киргизии Акылбек Жапаров был вынужден вернуться в Бишкек из Алма-Аты из-за произошедшей аварии.